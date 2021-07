Viúva de Chico Anysio é intubada novamente após piora no quadro clínico

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Malga di Paula - (crédito: Reprodução/Instagram)

A empresária Malga di Paula, viúva do humorista Chico Anysio, apresentou piora no quadro clínico nas últimas 24 horas, retornou para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e precisou ser intubada novamente.



Segundo Felipe Batista, ex-marido de Malga, ela apresentou uma piora na função respiratória. O boletim médico é liberado diariamente às 17h, e o último afirma que ela "continua internada em cuidados intensivos" e que "segue aos cuidados da equipe multiprofissional da instituição".

Nesta segunda (12/7), o hospital de clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde Malga está internada, já havia confirmado uma piora do quadro clínico da famosa no tratamento contra a Covid-19.

A empresária está internada desde 27 de junho e seu quadro já foi considerado muito grave. A mãe da viúva de Chico Anysio também foi internada por causa da Covid-19, mas seu estado é considerado estável. Ela está internada em outro hospital do Rio Grande do Sul, de acordo com Felipe Batista.

No último domingo (13/7), Malga tinha deixado a UTI e sido transferida para um quarto após apresentar melhora.