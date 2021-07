Péricles e Menos é Mais unem forças em novo projeto que celebra o pagode

CB Correio Braziliense

Péricles quer recuperar nomes emblemáticos do gênero - (crédito: Divulgação/Skol Pagode)

O cantor Péricles e o grupo brasiliense Menos é Mais irão se unir em um novo projeto para celebrar o pagode. Intitulada ‘Skol Pagode’, a iniciativa promete promover encontros e conversas e levar entretenimento para os fãs do estilo musical. No projeto, os músicos irão relembrar sucessos do pagode e resgatar nomes emblemáticos do gênero.

Durante o ‘Skol Pagode’, Péricles e Menos é Mais também contarão com a presença de outros pagodeiros, como Chrigor, Salgadinho, Os Prettos, Turma do Pagode, BillySP, Lucas Morato e mais.

Além do novo projeto, a marca promove outras iniciativas voltadas para a música, como o ‘Skol Forró’ e o ‘Skol Pagodão’, que contam com curadoria de artistas como Wesley Safadão, Léo Santana, Solange Almeida, Tony Salles e Xand Avião.