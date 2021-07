Morre a atriz Renée-Jeanne Simonot, aos 109 anos, em Paris

CB Correio Braziliense

Renée-Jeanne Simonot foi estrela da companhia do Teatro Odéon, em Paris - (crédito: Divulgação)

A atriz Renée-Jeanne Simonot, estrela do teatro e da dublagem na França e mãe das também atrizes Catherine Deneuve e Françoise Dorléac, morreu aos 109 anos em Paris. A notícia confirmou a morte da estrela do teatro ao jornal francês Le Figaro, porém sem detalhes sobre a causa da morte.

Renée-Jeanne Simonot nasceu no norte da França, em 10 de setembro de 1911, e estreou no Teatro Odéon, em Paris, aos 7 anos, no qual permaneceu por três décadas como principal estrela da companhia. Suas performances como Cosette em Os Miseráveis e no papel título de Joana d'Arc marcaram época.

Nos anos 1920 e 1930, Renée-Jeanne também foi pioneira da dublagem de filmes americanos na França, emprestando sua voz a estrelas de Hollywood como Olivia de Havilland, Sylvia Sidney, Judy Garland, Donna Reed e Esther Williams, entre outras.

Foi em um de seus trabalhos de dublagem para o estúdio MGM que ela conheceu o também ator Maurice Dorléac, com quem ficou casada de 1940 até a morte dele, em 1979. Juntos, eles tiveram três filhas: Catherine, Françoise e Sylvie. Esta última foi a única que não seguiu a carreira dos pais.

Pouco depois de seu casamento com Dorléac, Renée-Jeanne se aposentou da atuação para se dedicar à família. Além de duas filhas vivas (Françoise morreu em 1967), ela ainda deixa netos, os atores Christian Vadim e Chiara Mastroianni, ambos filhos de Catherine Deneuve.