Amazon Prime Video divulga trailer da segunda temporada de Modern love

CB Correio Braziliense

(crédito: David Cleary/ Amazon Prime)

Uma das séries mais fofas do catálogo do Amazon Prime Video voltará em 13 de agosto. Para nos deixar com água na boca, a plataforma de streaming divulgou, nesta quinta-feira (15/7), o trailer da segunda temporada de Modern love. A série original do Amazon fala sobre o amor e tem roteiro inspirada em coluna homônima publicada no The New York times.

Mais uma vez, cada um dos 8 episódios de Modern love trará uma história de amor. As narrativas são independentes umas das outras e não precisam ser assistidas seguindo a ordem. A temporada trará temas como uma velha chama que se reacende; um teste de amigos vs. amantes; um romance com a ex-namorada de um ex-namorado; o fantasma de um amante perdido; entre outros.

Assim como na temporada inicial, o elenco de Modern love reúne um elenco com nomes premiados e conhecidos, como Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson.