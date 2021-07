Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (16/7)

OQ Oscar Quiroga

Tuas reclamações



Data estelar: Lua cresce em Libra.



Expressa abertamente e com a maior clareza possível tuas reclamações, mas também cuida para as endereçar às pessoas certas, porque te queixar indiscriminadamente o tempo inteiro desgasta todos os relacionamentos, inclusive os que te vinculam a pessoas que poderiam te ajudar, mas que se cansam de te ver sempre reclamando do mundo. O mundo está todo errado e não é de agora, por isso, não pode ser consertado resmungando reclamações por aí, inclusive porque esse comportamento agrega distorções, em vez de as solucionar. Portanto, em primeiro lugar adquire clareza sobre as verdadeiras causas de teu enfado e, a seguir, procura colocar tuas reclamações sobre a mesa, com as pessoas pertinentes. Poupa as pessoas que não têm nada a ver com isso, elas não são a plateia que pagou ingresso para ver tua alma enfadada com queixas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As discordâncias não são convites à briga, mas necessidades que precisam ser ajustadas, já que os interesses de todas as pessoas envolvidas são difíceis de coordenar, porque são muito diferentes entre si.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Veja, não se trata de quem está com a razão, mas de encontrar uma forma de convergir as razões, agora discordantes, para superar o impasse e seguir em frente com o movimento dinâmico da vida, que beneficia a todos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante ter momentos de distração e divertimento, porque a alma não pode viver continuamente sob tensão, precisa relaxar. Faça isso, mas cuide para que sua distração não seja objeto de ofensa para as demais pessoas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Discutir parece inevitável, mas que, pelo menos, seja por uma boa causa. Essa boa causa não é ter a razão e a defender, mas tentar encontrar um ponto em comum para que as razões discordantes convirjam. Aí sim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O esclarecimento que você precisa não está ainda disponível, mas aos poucos, sua alma irá entendendo bem a natureza de tudo que anda ocorrendo. Faça amizade com o tempo, porque está tudo de acordo com o plano maior.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor evitar encrencas em torno de recursos financeiros neste momento, porque as discussões se tornariam desproporcionais e sem razão verdadeira, a não ser a de aliviar a tensão que as pessoas envolvidas suportam.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando você achar que sua alma está certa em fazer o que pretende, e começar a se movimentar nesse sentido, procure observar a influência que isso provocar nas pessoas com que você se relaciona. Essa é a prova dos nove.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É possível falar cordialmente de assuntos que provocam tensão e irritação, mas custa bastante energia vital fazer isso. Não é de se admirar, por isso, que na maior parte do tempo ninguém se disponha a tanto.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Consertar o que estragou é possível, mas é necessário a alma se munir de muito boa vontade para desconsiderar as eventuais ofensas que tiverem sido dirigidas a você, e ressaltar os momentos luminosos do passado.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A tensão nos relacionamentos pode servir de trampolim para superar a inércia, e sua alma se dedicar a tomar iniciativas, que podem ser meio atrapalhadas no começo, mas que depois se configurarão direito. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Será difícil dividir de forma justa todas as tarefas necessárias no momento atual, porém, o mais importante nem é isso, mas que as tarefas sejam executadas. Depois, se sobrar tempo, poderá ser discutida a justiça.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sobram argumentos para você discutir, brigar, discordar e muito mais ainda. Pense, no entanto, se o resultado desses movimentos brindará com alívio ou se, pelo contrário, acentuará ainda mais seu estado de contrariedade.