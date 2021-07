Com casamento de 9 anos, cantora Paula Mattos se declara lésbica

MC Movimento Country - Uai

(crédito: Reprodução/YouTube)

A cantora e compositora sertaneja Paula Mattos surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre sua homossexualidade em bate-papo com o jornalista André Piunti no YouTube. A artista revelou, ainda, que é casada com uma mulher há nove anos e abriu o coração ao relatar o processo de descoberta de sua orientação sexual.



"Estou me assumindo gay. Não é fácil estar aqui falando para o Brasil sobre esse assunto, mas era uma coisa que muitas pessoas ficavam comentando (). Eu nunca tive problemas com isso, apenas eu tinha medo de falar e as pessoas me enxergarem de outra maneira e não me aceitar", disse Paula Mattos.

"O cancelamento começa dentro de casa. Não tive o apoio da minha mãe e do meu pai", quando eu me assumi. Aos 8 anos de idade, a minha mãe me viu dando um selinho em uma menina da escola, uma amiguinha, e ela me olhou feio, me reprimiu, e eu fiquei com medo. Já namorei garotos para em encaixar em um padrão que não era meu", revelou a cantora.

"Não era a minha realidade, não era aquilo, era um negócio que não era meu", disse Paula Mattos sobre namorar meninos. A cantora prosseguiu com seu relato emocionante, dizendo ter questionado se sua orientação sexual seria pecado ou coisa do "capeta".

"Depois eu fui vendo que não, fui tendo amigas, fui procurando entender mais sobre o assunto, porque eu não tive esse acolhimento dentro de casa. E isso é muito importante, a mãe apoiar e acolher o filho, entender o que ele quer ser. () Eu cresci com vários bloqueios, não me aceitava, era tímida, tinha medo de falar em público".

"Hoje, com as terapias que eu venho fazendo há mais de um ano, tive a coragem de estar aqui falando desse assunto. Eu sou casada há nove anos, não é um caso, não é simplesmente uma brincadeira, como várias pessoas acham que é. Eu tenho a minha família", confidenciou Paula Mattos.

"É uma pessoa que não é pública, que não quer se expor. Se eu sou o que sou, é graças a essa pessoa também. Acho que o respeito é tudo, vou continuar sendo a mesma Paula, mas não vou expor essa pessoa porque ela não quer, e tudo bem. Mas, é uma vida, a gente tem uma família, tem a nossa vida."

"Quero deixar claro que eu não estou aqui para ganhar like, para fama, nada disso, mas para me posicionar. Eu ia esperar mais quanto tempo, vendo tantas pessoas morrendo, tanta homofobia, tantas pessoas sendo canceladas e ameaçadas na internet?", completou a sertaneja.

Apesar de não ser muito conhecida pelo público em geral, a homossexualidade de Paula Mattos nunca foi segredo na indústria da música. Ainda, assim, a cantora chegou a enfrentar problemas de ordem profissional em função disso, pois certa vez um produtor se recusou a trabalhar com ela, alegando que o fato de Paula ser lésbica incomodava a família dele. "Isso é preconceito", disparou a cantora.

Paula Mattos ainda citou nomes de outros artistas que já sabiam sobre sua homossexualidade e sempre a apoiaram, como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Gusttavo Lima, além de Anitta. A funkeira chegou a aconselhar Paula a se assumir, pois isso seria muito libertador em sua vida.

Paula Mattos lançou nesta quinta-feira (15/7) um novo single, "Não Esfriou", que fala justamente sobre diversidade sexual. "Quando vi o Caldeirão com a Pabllo Vittar, surgiu um desejo ainda maior de assumir publicamente. Me sinto madura e pronta para falar desse assunto, mesmo sabendo que ainda existe muito preconceito", finalizou.