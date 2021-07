Mostra exibe os primeiros trabalhos do cineasta mineiro Joel Zito

CB Correio Braziliense

Um site foi criado especialmente para o projeto de homenagem ao cineasta - (crédito: Jacob Solitrenick)

Por meio de site criado especialmente para o projeto, a Mostra Joel Zito Araújo - Uma década em vídeo inicia programação a partir de 22 de julho. O evento também será transmitido pela TV dos Trabalhadores, a TVT. Os filmes ficarão disponíveis por dez dias no site, que contará um catálogo documental em formato de e-book. O material será composto por uma entrevista com Joel Zito, diálogos com parceiros de trabalho, reflexões transversais sobre as obras, registros, e referências bibliográficas. Ao todo, serão exibidos nove filmes do cineasta mineiro, realizados entre 1987 e 1997.

Além de poderem ser conferidas nas próprias obras iniciais do artista, as contribuições de Zito ao cinema brasileiro nos anos 1980 e 1990 serão discutidas em três debates em tempo real transmitidos pelo evento. Na roda, estarão os autores dos textos do catálogo: Bernardo Oliveira; Dácia Ibiapina; Débora Olimpio; Edileuza Souza; Ewerton Belico; Fabio Rodrigues; João Carlos Nogueira; Nicole Batista; Paulo Galo; e Vladimir Seixas, com mediação do crítico de cinema Juliano Gomes, editor dos textos.

Para completar o programa de atividades da mostra, serão exibidos ainda dois programas bônus: um em torno do material bruto do filme A exceção e a regra (1997) e outro de três episódios da série Vídeo popular - 30 anos depois, exibido pela TV dos Trabalhadores (TVT) em 2015, tendo Joel como apresentador. Além da parceria com a TVT, a mostra teve o apoio da TV PUC de São Paulo, responsável pela preservação do acervo da Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP).

"A proposta desta Mostra que traz os meus primeiros dez anos de realizador cinematográfico foi uma surpresa para mim. Eu revisito com regularidade os meus longas para cinema, realizados a partir de 2000, mas meus curtas e médias estavam esquecidos. Redescobri as minhas escolhas e experiências narrativas e os desafios que vivi neste período que foi de intensa formação. O cinema que faço hoje já é muito mais amadurecido, mas é, seguramente, uma evolução do que fiz nesta época. Por outro lado, revê-los é também ver o que estava se passando com a juventude do cinema ligada aos movimentos sociais e à luta pela redemocratização do país e dos seus meios de comunicação. Porque todos estes curtas e médias foram frutos de um compromisso e parcerias com os movimentos sociais, especialmente os movimentos negros", explica Joel Zito Araújo, em material de divulgação.

Entre os títulos, estão Nossos bravos (1987); Memórias de classe (1989); Almerinda, uma mulher de trinta (1991); Alma negra da cidade (1991); São Paulo abraça Mandela (1991); Homens de rua (1991); Retrato em preto e branco (1992); Eu, mulher negra (1994); A exceção e a regra (1997).



Serviço



Mostra Joel Zito Araújo - Uma década em vídeo (1987-1997)

Por meio do site oficial www.mostrajoelzitoaraujo.com.br e exibição pela TV dos Trabalhadores (TVT). De 22 de julho a 1º de agosto. Gratuito. Verificar a classificação indicativa dos filmes.

Programa de debates (Acesso também pelo site)

Sábado (24/7)

Às 19h30, abertura com Cida Bento e mediação de Juliano Gomes.

Segunda-feira (26/7)

Às 19h30, debate Das fábricas às ruas: memórias e atualidade das lutas trabalhistas. Com Paulo Galo, Ewerton Belico e Vladimir Seixas e mediação de Juliano Gomes.



Quarta-feira (28/7)

Às 19h30, debate Vanguarda das lutas: mulheres negras na conquista de direitos. Com Dacia Ibiapina, Débora Olimpio e Fabio Rodrigues Filho e mediação de Juliano Gomes.

Sexta-feira (30/7)

Às 19h30, debate Movimentos negros: faces de uma luta coletiva. Com Bernardo Oliveira, Edileuza Penha Souza e João Carlos Nogueira e mediação de Juliano Gomes.

Domingo (1º de agosto)

Às 19h30, Masterclass de encerramento. Com Joel Zito Araújo.