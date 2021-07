Sessão da tarde: ‘O sétimo filho’ é exibido nesta segunda (19/7)

CB Correio Braziliense

Em um tempo de lendas e magias, John Gregory, o único guerreiro remanescente de uma ordem mística, viaja para encontrar seu sucessor, um herói profetizado que nasceu com poderes incríveis, o Sétimo Filho. Sua última esperança é um menino chamado Thomas Ward, filho de um jovem fazendeiro. Arrancado de sua vida tranquila de colono, o improvável jovem herói embarca em uma aventura com o mentor para combater a Rainha da Escuridão e um exército de assassinos sobrenaturais que assombram o reino. Este é o enredo de O sétimo filho, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (19/7).

O filme é uma adaptação do livro de suspense e fantasia O aprendiz, do autor britânico Joseph Delaney. O elenco do longa conta com a participação dos atores Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore e Alicia Vikander.

