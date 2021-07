Produtora libera lote de 300 filmes para exibição on-line e de graça

CB Correio Braziliense

O festival de graça, no streaming, traz 300 filmes - (crédito: Cavideo/ Divulgação)

Em comemoração aos 24 anos, a produtora, locadora e distribuidora Cavideo promoverá um festival entre 16 de julho e 1° de agosto. Um lote de 300 produções, gratuitamente, estará na plataforma de streaming, com direito a lives de diretores e críticos. O evento prevê ainda um curso gratuito sobre produção independente.



Haverá ainda exposição (presencial e online) sobre a Cavideo, com pôsteres de filmes, troféus, fotografias e diplomas da produtora. No caso presencial, será no Rio de Janeiro, na Casas Casadas no Espaço Cultural Cavideo (Rua das Laranjeiras, 307).

Ainda na plataforma streaming da Cavideo, está disponível curso on-line com 10 aulas. Sem necessidade de inscrição, os interessados acompanham o diretor Cavi Borges contar da criação de produtos de baixo orçamento ainda histórias do cinema independente.

Com homenagem ao ator Tonico Pereira. Na programação há longas de Neville d´Almeida, Sérgio Ricardo, Maurice Capovilla, Luiz Carlos Lacerda, Luiz Rosemberg Filho, Júlio Calasso, Antônio Carlos da Fontoura.

Na mostra estão filmes como João por Inez, de Bebeto Abrantes, que traz homenagem ao centenário de João Cabral de Melo Neto. A literatura de João Cabral ainda está em Cemitérios gerais, filme experimental de Regina Miranda, Cavi Borges e Bebeto Abrantes que traz protesto pelas 500 mil mortes de brasileiros por covid-19. Também destaque, Fado tropical mostra o reencontro, em Lisboa, de dois irmãos presentes na morte do pai. De Luiz Rosemberg Filho, Os príncipes, e de Luiz Carlos Lacerda, O que seria deste mundo sem paixão, também se destacam na mostra.