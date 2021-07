Apartamento que era de David Bowie, em Manhattan, é vendido

VO Victória Olímpio

(crédito: BERTRAND GUAY/AFP)

Com menos de um mês anunciado para venda, o apartamento de David Bowie, foi comprado US$ 16,8 milhões — o equivalente a R$ 88,1 milhões. A informação é do The Wall Street Journal. O imóvel fica no centro de Manhattan, em Nova York.

O cantor, que faleceu em 2016, fez a compra em 1999, por U$ 3,81 milhões, em torno de R$ 19 milhões. Com pouco mais de 460m², o apartamento fica em prédio fundado no século 19, que já havia servido como fábrica de chocolate, segundo o StreetEasy.

O imóvel conta com mais de 92m² de espaço ao ar livre. São quatro quartos com acesso direto por elevador, uma sala de estar extensa, com pé-direito duplo, três banheiros e um lavabo, uma biblioteca e uma suíte principal com lareira e closet. O terraço garante a vista deslumbrante da cidade.

Will Brooker, autor do livro Forever stardust: David Bowie across the universe, revelou que o artista inglês se sentia bem morando lá: "Segundo relatos, Bowie se sentia em casa, semi-anônimo, entre os nova-iorquinos", relatou.