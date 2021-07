CB Correio Braziliense

Com musicas autorais e interpretações de clássicos do cancioneiro brasileiro, o repertório da Caravana tonteria assumiu posto nas plataformas musicais neste 15 de julho. Em formato de álbum digital, o registro conta com a trilha sonora do espetáculo teatral homônimo de Letícia Sabatella e foi produzido pela gravadora Biscoito Fino. Entre as faixas, figuram composições de Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, João Donato e Arrigo Barnabé.

Gravado em janeiro deste ano, o disco propõe ampliar o alcance do projeto e destacar a relação da atriz com a música. Isso porque, além de ser a intérprete do projeto, Letícia assina cinco das 13 canções presentes na lista. “A música vem na nossa mente organicamente, mesmo em momentos em que estamos executando alguma atividade cotidiana. Se a gente ouve esse estado sem muito pensar, e o registra, acaba conseguindo transformar e lapidar. Esse é mais ou menos o meu processo de deixar vir no inconsciente essa pedra bruta, para depois ir lapidando”, pontua a artista, em material de divulgação.

Considerada pelo grupo como fora do convencional, a formação da banda conta com o piano acústico de Paulo Braga; o baixo acústico de Zéli Silva; serrote de Fernando Alves Pinto; e serrote e percussão de Daniel D’Alcântara (músico convidado). Paulo Braga, diretor musical, conta que sua função é compartilhada e feita em sistema de cooperação entre os quatro integrantes do grupo.

Já sobre o uso de protocolos para viabilizar os projetos, Braga destaca: “no início, a pandemia me deixou num estado de alerta, de urgência, de socorro, de querer ajudar a questão indígena, meus amigos, parentes, as pessoas que estavam mais vulneráveis, a família. Eu aprendi que o protocolo é um recurso que podemos tratar. Só que exige uma atenção extrema, um cuidado com o outro, um respeito. E trabalhando durante a pandemia tive essa consciência. Estou tendo o privilégio de poder estar num lugar seguro, fazer um show com todos os protocolos de segurança, lançar um álbum pela Biscoito Fino e ainda gravar uma novela”, finaliza.

O lançamento oficial do álbum ocorre nos palcos, em temporada de 15 a 18 de julho, no Teatro Prudential (RJ). O espetáculo do dia 18 terá transmissão simultânea pela internet, às 19h. O ingresso para a transmissão pode ser adquirido no site do Sympla e custa R$ 20.

Caravana tonteria

Cabia me (Letícia Sabatella). Voz: Letícia Sabatella / Voz e Serrote:

Fernando Alves Pinto / Trompete: Daniel Alcântara / Piano: Paulo

Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

O sentido do samba (Arrigo Barnabé / Sérgio Espíndola). Voz: Letícia

Sabatella / Piano: Paulo Braga / Contrabaixo: Zéli Silva / Percussão:

Léo Rodrigues.

A rã (João Donato / Caetano Veloso). Voz: Letícia Sabatella / Piano: Paulo

Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

Geni e o Zeppelin (Chico Buarque). Voz: Letícia Sabatella / Piano: Paulo

Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

Coração vagabundo (Caetano Veloso). Voz: Letícia Sabatella

/ Contrabaixo: Zéli Silva.

Sabiá (Tom Jobim e Chico Buarque). Voz: Letícia Sabatella / Piano: Paulo

Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

Jazzin 3 (Letícia Sabatella). Voz: Letícia Sabatella / Serrote: Fernando Alves

Pinto/ Piano: Paulo Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

Tonteria (Letícia Sabatella). Voz:Fernando Alves Pinto / Trompete:

Daniel Alcântara / Piano: Paulo Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

What a wonderful world (George David Weiss / Bob Thiele). Voz:

Letícia Sabatella / Serrote: Fernando Alves Pinto / Piano: Paulo Braga

/ Contrabaixo: Zéli Silva

Retrato em branco e preto (Tom Jobim e Chico Buarque). Voz: Letícia

Sabatella / Piano: Paulo Braga.

Silent kindness (Letícia Sabatella). Voz:Letícia Sabatella / Flugelhorn:

Daniel Alcântara / Piano: Paulo Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

Non, je ne regrette rien (Michel Vaucaire / Charles Dumont): Voz:

Letícia Sabatella / Piano: Paulo Braga / Contrabaixo: Zéli Silva.

Paroupupt (Letícia Sabatella). Voz: Letícia Sabatella.