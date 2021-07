Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (17/7)

OQ Oscar Quiroga

Despreocupa



Data estelar: Lua quarto crescente em Libra fica Vazia das 8h04 até 15h39, quando ingressa em Escorpião.



Apesar de todos os perrengues que tenhas de administrar, procura manter uma postura mental despreocupada, porque a tensão e a ansiedade não te ajudarão em nada, muito pelo contrário. Leva muito tempo para assustar a ansiedade do jeito que ela te assusta, e a mandar calar a boca sumariamente, isso requer muito treino e empenho, mas é possível, e começa com decretar a despreocupação a despeito de não haver motivo para isso. Pensa o seguinte, a tensão das preocupações parece legítima e digna de ser sustentada, mas ela se retroalimenta, crescendo de tamanho e intensidade em si mesma. Enquanto isso, tu podes quebrar essa corrente apoiando tua mente na respiração, observando o entrar e sair do ar em teus pulmões. Despreocupa, apesar de tudo e de todos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que todo mundo se entenda, algo que, a princípio, seria muito pedir, mas que precisa ser tentado, você precisa tomar a iniciativa de abaixar a bola e ouvir com atenção tudo que discorda de sua posição. Aí sim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Razões para brigar você tem, mas será que isso resultaria em algo positivo? Ou seria apenas um movimento catártico, em busca de alívio? Talvez esse alívio não aconteça e você fique com um abacaxi para descascar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seu divertimento não pode ofender outras pessoas, porque isso não seria divertimento, não é? Procure observar a reação das pessoas quando você fizer piadas que, para você, têm sentido. Só que para as pessoas não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando as discussões acontecem, sempre parece haver uma razão que merece ser exposta e defendida a todo custo. Os resultados, porém, deixam em dúvida se a defesa teria sido realmente necessária. Provavelmente não.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo que acontece segue uma regra lógica e, por isso, não é fácil entender a real natureza dos acontecimentos. Porém, você pode continuar tocando a bola para frente e aguardar por um momento esclarecedor.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O dinheiro soluciona, porém, é em torno do dinheiro que os relacionamentos se complicam também, porque eleva as tensões e discordâncias que, eventualmente, nem têm nada a ver com o fator material.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A prova dos nove para verificar se as atitudes que você toma são mesmo corretas, é perceber a influência que essas provocam nas pessoas com que você se relaciona. Aí sim você verá se as atitudes são corretas ou não.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar da pouca disposição, nestes dias, de desenvolver diálogos cordiais para se chegar a um consenso, é recomendável que continue buscando essa condição, porque só assim o eventual impasse será superado.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aqueles que outrora foram bons relacionamentos se encontram, agora, em estado de degradação. Tenha em mente que ninguém ganha com isso, muito pelo contrário, todo mundo perde com essa situação. Há conserto.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para superar a inércia e começar a fazer algo útil em relação ao seu futuro, nem sempre a força de vontade é suficiente, às vezes é preciso acontecer alguma tensão maior que sirva de gatilho para isso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Alguém terá de fazer o necessário, mesmo que se sinta injustiçada. Procure tomar a iniciativa e deixar as discussões sobre justiça para depois, porque muito provavelmente essas nem acontecerão. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Reflita se o seu estado de contrariedade será aliviado tomando atitudes que contrariem as pessoas com que se relaciona ou se, por ventura, não seria o caso de serenar a mente e respirar fundo até isso passar.