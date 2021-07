CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

Um novo projeto de Camila Cabello está a caminho. Segundo anunciou em suas redes sociais, Don’t go yet, primeiro single do seu próximo álbum, será lançado na semana que vem, na sexta-feira (23/07). O último álbum divulgado pela cantora foi o Romance, que saiu no final de 2019.

O último lançamento musical de Camila foi uma música natalina, The christmas song, com colaboração de Shawn Mendes, seu namorado. Segundo informações do Hit Double Daily na última semana, Cabello deve continuar buscando inspiração em sua ascendência cubana.

Trabalho novo

Camila Cabello tem andando circulando pelos Estados Unidos acompanhada pelo cantor Camilo. Na última quarta-feira (14/07), ele lançou uma música com Shawn Mendes, chamada Kesi. Camilo já compôs para vários artistas, como Anitta, Mau y Ricky, Bad Bunny, Prince Royce, Juanes, Thalía e Lali.

Em abril, a cantora postou fotos mostrando que estava trabalhando em estúdio com os produtores Scott Harris e Mike Sabath. Harris trabalha com Shawn Mendes desde o primeiro álbum do cantor canadense. Ele também foi um dos que assinaram composições como Low key, da Ally Brooke, Hurts 2B human da P!nk, e We’re good, da Dua Lipa.