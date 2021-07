Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (19/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

A liberdade é temida



Data estelar: Lua que cresce em Escorpião será Vazia das 13h31 até 18h09 HB, quando ingressa em Sagitário.



Tudo e todos que tentam te intimidar metendo medo em ti assim o fazem porque, na verdade, temem que te ergas sobre teus pés e reivindiques ser livre em tuas experiências, sentindo o que sentes, pensando o que pensas, agindo por vontade própria, sem sofrer o tormento da culpa que aquilo e aqueles que te intimidam tentam inculcar em tua alma. A liberdade do espírito humano é temida desde o início dos tempos por aqueles que, inebriados pela vontade de poder e de dominar, enxergam nessa virtude a corrosão de seus sistemas. Da próxima vez que sintas tua alma intimidada por um olhar, por palavras e gestos que tentam te colocar em “teu devido lugar”, fica ciente que isso está acontecendo porque essas pessoas temem que reivindiques tua liberdade de experimentar.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O cenário é complexo, mas está à altura do que você pretendia. Não se poderia imaginar um tipo de progresso como o sonhado dentro de um cenário em que tudo seria simples e fácil. Progredir é resultado de atrevimento.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas que servem de referência aos seus dias precisam ser tratadas com carinho e compreensão, porque elas são o espelho fiel de seu dia a dia, aquelas que refletem seus estados de ânimo e sua boa ou má vontade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O pior que pode acontecer é que nada aconteça, e isso só seria possível se você se abstivesse de entrar em ação e colocar em prática algumas de suas ideias. Não importa acertar, o que interessa, agora, é agir.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sem importar quão importantes e graves sejam as situações que você tenha de administrar, se encontra disponível a você uma onda de leveza e de celebração. Tudo pode ser melhor quando a alma se encontra leve.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É importante saber quando parar e quando seguir em frente com suas reclamações, porque se você se exceder nelas, perderão sentido e força, mas se, por outro lado, as expressar com timidez, ninguém saberá o que acontece.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muitas coisas precisam ser esclarecidas, e hoje parece haver receptividade suficiente para isso. Só falta, então, você tomar a iniciativa e conversar com as pessoas que, você pensa, são as protagonistas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As questões materiais precisam ser administradas com cuidado, mas sem que isso tome todo seu tempo, porque você não existe entre o céu e a terra para pagar contas, isso é apenas um incidente, nada mais do que isso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tome iniciativas, porque mesmo que essas sejam um tanto atrapalhadas, pelo menos isso fará com que você tenha dados concretos para reconhecer onde seria necessário fazer ajustes. Adote uma postura dinâmica.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tome distância para observar com espírito imparcial as questões que, recentemente, lhe deram nos nervos. A objetividade se faz necessária para você não se envolver em encrencas que se tornariam contraproducentes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Hoje é um ótimo dia para socializar, para expandir mais sua rede de contatos, ou atualizar alguns que foram se tornando distantes ao longo do tempo. De um jeito ou de outro, aproveite a onda e socialize. Será bom.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Exponha suas necessidades, porque não se pode esperar que ninguém adivinhe o que você precisa. Por mais próximas que sejam as pessoas com que você se relaciona, seria muito pedir que elas adivinhem. Isso não.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Saber mais não garante que você compreenda mais, porque uma coisa é estudar e teorizar, outra diferente é perceber como é que tudo funciona na prática. O ser humano só conhece de verdade aquilo que percebe.