Cantora Maria Clara se separa da esposa após seis meses de união

A cantora de música sertaneja Maria Clara informou aos internautas, neste último domingo (18/07), que ela e a apresentadora Fernanda Aguiar não estão mais juntas. O casal havia oficializado a união em janeiro de 2021, numa cerimônia realizada em uma praia, em Pernambuco.

Através das redes sociais, Maria contou aos fãs complementando que não houve traição e que elas acharam melhor terminar e continuar a relação baseada em uma boa amizade.

"Hoje estou aqui pra dar uma notícia não muito agradável aos meus fãs e da Fernanda. Estamos nos desvinculando, nos separando por motivos pessoais, nada a ver com traição ou qualquer falta de respeito. Achamos melhor acabar mantendo uma boa amizade e gratidão pelas coisas que vivemos", escreveu Clara.

A cantora também relembrou, através dos stories do Instagram, sobre os boatos que surgiram há algum tempo de uma possível separação do casal. "A gente decidiu seguir ciclos diferentes, estamos em momentos da vida diferentes. Quando desmentimos aqui da separação a gente ia dar um tempo e tentar novamente, mas conversamos e vimos que era o melhor se separar e cada uma seguir seu caminho", declarou a sertaneja.