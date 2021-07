Globo divulga fantasias de The masked singer Brasil, programa de Ivete Sangalo

CB Correio Braziliense

A partir de 10 de agosto, Ivete Sangalo vai comandar a versão brasileira do programa The masked singer. Na atração, famosos vão se apresentar fantasiados para tentar esconder a verdadeira identidade. As primeiras fantasias são de onça pintada, gata espelhada e dogão e foram divulgadas pela Globo nesta segunda-feira (19/7).

"As fantasias estão lindas, criativas e luxuosas, tudo muito bem feito, com o preciosismo característico do The masked singer pelo mundo", comenta a apresentadora, Ivete Sangalo, em material enviado à imprensa.

Os figurinistas e bonequeiros Marco Lima e Flávio Namatame criaram fantasias que permitissem que o famoso mascarado enxergasse e também pudesse se movimentar com facilidade. A onça pintada foi Inspirada no cangaço do Nordeste brasileiro e tem luxo e elegância. “A fantasia tem muito brilho e pedras. É um cangaço revisitado com toques de moda e um estilo que parece uma pintura”, explica Flávio Namatame.

A gata espelhada é feita de acrílico para refletir brilho e sofisticação. “Ela tem um brilho de globo espelhado. Foi um grande desafio montar essa fantasia. Ela é um grande quebra-cabeças de triângulos que foi muito complexo para produzir”, conta Flávio.

Fantasias de Dogão e Gata espelhada em Masked singer Brasil (foto: Globo/ Divulgação)

Já o dogão aposta numa calça de batata frita feita de espuma modelada e revestida com diversos materiais como vinil, pintura aerográfica e veludo.

Além de Ivete, The masked singer terá a ex-BBB Camilla de Lucas, atuando nos bastidores. "Esse formato já é bem conhecido em vários países e fiquei muito animada com a oportunidade", afirma Camilla, acrescentando que a oportunidade será "um desafio."