Prêmio Multishow terá Tatá Werneck e Iza como apresentadoras

CB Correio Braziliense

(crédito: Gianne Carvalho/Divulgação e Victor Pollak/Globo)

A 28ª edição do Prêmio Multishow já tem data e local. O canal por assinatura anunciou nesta terça-feira (20/7) que a festa da música brasileira será em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro. A apresentação será da cantora Iza e da atriz Tatá Werneck, no comando do programa pelo quinto ano.

"Sabemos da importância do prêmio para o mercado, para os artistas e para o público e a cada ano procuramos inovar e surpreender. Nesta edição, a ideia é que todos sejam transportados para um novo mundo por uma noite. Um mundo de música" explica Tatiana Costa, diretora do Multishow, em material de divulgação.

A transmissão contará com a participação de Didi Wagner, Titi Muller, Laura Vicente, Dedé Teicher e China no pré-show. A cerimônia ainda terá as participações especiais da vencedora do BBB21 Juliette e de Xuxa, que deverá ter direito a nave espacial e tudo o mais. A eterna Rainha dos Baixinhos comemorou nas redes sociais.