O projeto CINESOLAR, da Brazucah Produções, está com inscrições abertas para a seleção de 56 curtas-metragens com temática infantojuvenil. As obras vão compor a 1ª Mostra de filmes Cinesolar: A brincadeira tá on, que vai ocorrer em outubro de 2021 de forma on-line e gratuita, em celebração ao Mês das Crianças, com o patrocínio da CPFL Energia, por meio do apoio do Instituto CPFL.

“O objetivo do projeto é democratizar o acesso ao cinema através de uma energia limpa e renovável, que seria a energia solar. A ideia é difundir sobre a energia fotovoltaica, falar sobre isso e mostrar que hoje já é uma realidade possível no nosso país, principalmente para comunidades que não têm acesso à cultura e a energia renovável, e mobilizar o poder público local”, destaca Cynthia Alario, sócia e fundadora da Brazucah Produções e idealizadora do CINESOLAR.

Com a programação voltada para a infância, o projeto foi algo pensado para envolver toda a família. “Sabemos que muitas vezes é a criança que motiva seu pai, tio, avô, tia, e toda sua família a assistir a programação. Então ter um conteúdo bacana, de qualidade, que represente o Brasil e a comunidade local é uma forma estratégica para que a família possa assistir e ter acesso as produções”, completa Cynthia Alario.

Para participar, os interessados deverão inscrever os curtas-metragens até 9 de agosto por meio de um formulário disponível no site do projeto. O autor de cada filme selecionado vai receber R$ 500 como forma de licenciamento da obra, que será exibida pelo canal do Youtube do CINESOLAR.

O autor de cada filme deve mandar curtas-metragens de temática infanto-juvenil de até 25 minutos de duração de qualquer gênero, como documentário, ficção, experimental e animação. Cada participante poderá submeter até três projetos, sendo que até dois desses podem ser selecionados para exibição. Confira o regulamento completo aqui. As obras selecionadas serão divulgadas até o dia 20 de setembro pelo site do CINESOLAR

Serviço:

O quê: Chamamento para seleção de curtas-metragens da 1ª Mostra de Filmes Cinesolar: A brincadeira tá on;

Quem pode participar: coletivos, produtores e realizadores audiovisuais das periferias do Brasil

Inscrições: de 19 de julho a 09 de agosto de 2021 pelo link: http://mostracinesolar.com.br/index.php/inscricoes/

Divulgação dos filmes selecionados: 20 de setembro pelo site http://mostracinesolar.com.br/