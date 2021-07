CB Correio Braziliense

(crédito: Galeria Karla Osorio/Divulgação)

A galeria de arte Karla Osorio apresenta uma seleção de trabalhos do artista Rodrigo Garcia Dutra, por meio de exposição on-line na plataforma Artsy. As obras do artista estão em cartaz na própria galeria, na exposição Do sagrado e do profano, com curadoria de Fernando Mota. Dutra também expõe em São Paulo a mostra Diamante-Grafite-Carvã. A exposição virtual fica disponível até o dia 31 de agosto.

Além das obras disponíveis nas exposições presenciais, a apresentação on-line conta com outros trabalhos do artista, como as pinturas Composições eruditas 2016-2021 e Fundamento abstrato 2013-2019.

Com formação artística em Londres(Inglaterra), Rodrigo Garcia Dutra remonta, por meio da arte, momentos no tempo que influenciaram a estética do mundo atual. Em desenhos, pinturas e vídeos, o artista explora materiais como objetos encontrados em lugares por onde viajou. A ideia é evidenciar esses momentos e situações lançando uma nova luz sobre eles.