Aos 16 anos, Loov-U lança primeiro EP da carreira, ‘Galáxias’

(crédito: Bernardo Coelho/Divulgação)

O DJ Alex Calderon, também conhecido pelo nome artístico de Loov-U, lançou, no mês de junho, o primeiro EP da carreira, Galáxias. Com apenas 16 anos, o artista passa pelo pop eletrônico e lo-fi, gêneros musicais com os quais já está familiarizado, e também se aventura pelo pop rock e indie, territórios até então desconhecidos.

Antes da carreira musical, a paixão de Loov-U pela música começou com a admiração pelo DJ Martin Garrix, que inspirou o artista a aprender a produzir as próprias faixas. “Eu assistia aos shows dele e era incrível, porque eu ficava me perguntando: ‘Cara, como que ele faz isso? Como ele consegue produzir essas músicas?”, lembra Calderon em entrevista ao Correio.

Acostumado com lançamentos mensais de singles, Loov-U conta que a experiência de lançar um EP tem sido divertida. “É incrível ver como o EP repercutiu”, diz. O tema principal do trabalho, as galáxias, surgiu de uma ideia do próprio músico de relacionar planetas com sentimentos. “Eu pensei em criar um EP em que cada planeta fosse um sentimento, uma sensação ou um momento da vida, algo mais subjetivo”, explica Loov-U.

Tratando de temas delicados como ansiedade e depressão, o artista considera que o processo de escrita o ajudou a refletir sobre os próprios sentimentos. “Eu pude jogar tudo que eu pensava e penso, tudo que eu já vivi nessas músicas e meio que criar um desabafo”, revela. “Tratar desses assuntos foi quase como uma terapia para mim”, finaliza.

*Sob supervisão de Nahima Maciel