CB Correio Braziliense

Heracliteana

O tempo é uma criança

que o eterno em sua dança

balbucia

sobre o abismo

criança tão eterna

quanto a dança do som

seu vocabulário reversível

perdulário de rimas

que anima esse eterno movimento

sopro do vento e um centro fixo:

poço do infinito.

Dora Ferreira da Silva