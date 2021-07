Cineasta Maria Maia ganha mostra, aos sábados, na TVT

RD Ricardo Daehn

A mostra com filmes de Maria Maia seguirá até fins de agosto - (crédito: TVT/ Divulgação)

Seis documentários de Maria Maia integrarão programação do Cine TVT (www.tvt.org.br), a partir

deste sábado (24/7), sempre às 21h30. Criados para a emissora pública do Senado, os filmes têm a peculiaridade de contarem com atividades de produção executadas por mulheres como Cristina Monteiro, Dea Barbosa e Andrea Amorim, entre outras. Todos os filmes terão reprise aos domingos (dia seguinte à estreia), às 14h.

Tramas que envolvem a história política contemporânea do país interessam, particularmente, no

cinema de Maria Maia. É o caso de Abdias Nascimento, ator, poeta, escritor, artista plástico e ativista, que tem a vida repassada em Abdias, raça e luta, atração inaugural da mostra. O filme acompanha tópicos de racismo, exílio e a criação do Teatro Experimental do Negro (TEN).

Coautor do roteiro do clássico Aruanda (de Linduarte Noronha), Vladimir Carvalho, o criador de

obras de cinema como O País de São Saruê e Conterrâneos velhos de guerra, é o documentarista

que virou tema para um filme de Maria Maia: O cinema segundo Vladimir Carvalho, atração de 31 de julho. Filme previsto para 7 de agosto, Darcy, um brasileiro traça perfil do antropólogo, político e escritor. Darcy, entre outros atos fundou o Museu do Índio, deu suporte à criação do Parque Nacional do Xingu e foi dos criadores da Universidade de Brasília.

Personalidade ligada à conscientização ecológica e suporte político de seringueiros, Chico Mendes

é o foco de Chico Mendes Vive!, escalado para 21/8. Antes, no dia 14, Mulheres em movimento promete uma jornada feminista desde os tempos coloniais até a atualidade. Finalmente, JK, um cometa no céu do Brasil, com depoimentos de Celso Furtado, Oscar Niemeyer e Vera Brant, traça um painel dos feitos de Juscelino Kubitschek. Será o filme de encerramento, no sábado dia 28 de agosto.