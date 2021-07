Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (25/7)

OQ Oscar Quiroga

O terceiro fator



Data estelar: Mercúrio e Plutão em oposição; Lua ainda Cheia em Aquário.



Um dia a alma se eleva aos píncaros da glória, no dia seguinte experimenta a queda no abismo infernal da angústia, e assim continua caminhando nossa humanidade, ricocheteando entre os opostos, porque não se atreve, ainda, a assumir que tem capacidade de deter as rédeas em suas mãos, navegando com destreza pela complexa experiência de vida, sem anular as contradições existenciais, mas as coordenando de acordo com as necessidades. Supera, em primeiro lugar, o equívoco de considerar de que o Universo seja binário, porque além das contradições e contrastes está tua consciência, que tudo isso percebe. Ela é o terceiro fator, o Universo é trinário. Mas, tu precisas tomar posse da consciência, só adquirirás destreza quando a assumas como o terceiro fator, te incluindo nos acontecimentos, em vez de te distanciar deles.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas são céu e inferno simultaneamente. Céu, porque é graças a elas e ao trabalho em equipe que tudo pode ser realizado. Inferno, porque para coordenar esse trabalho sua alma tem de aguentar muita coisa. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não vale tudo para conquistar suas pretensões, você já tentou isso antes e não se deu muito bem. Talvez houve ganhos imediatos com esse tipo de atitude, mas a médio e longo prazo a conta não fechou de jeito nenhum.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Saber mais não é necessariamente o caminho da felicidade, porque a alma tende a se atormentar com as contradições e paradoxos que descobre acontecendo, nela mesma e em tudo que lhe é próximo e querido. Só o amor resolve.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As emoções envolvidas nesta parte do caminho são intensas e radicais, não podem ser varridas para baixo do tapete da consciência de jeito algum. Melhor as enfrentar e verificar que tipo de aplicação útil elas têm.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sempre haverá pontas soltas nos relacionamentos, porque as pessoas são, pela própria natureza, imprevisíveis e, ainda por cima, como o mundo anda muito louco, essa realidade se tornou mais acentuada do que nunca.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas as tarefas que precisam ser executadas, tantas as pontas soltas que devem ser amarradas, que a alma se cansa logo de entrada, imaginando que será impossível ter sucesso. De passo em passo, tudo se resolve.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os prazeres hão de ser desfrutados sem pudor, porque servem ao regozijo da alma e, uma alma bem nutrida e descansada, pode muito mais durante os períodos de luta. Portanto, sem pudor, busque seus prazeres. Sem mais.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se as pessoas próximas lhe dão nos nervos, tome distância delas, porque assim você encontrará seus momentos de regozijo sem, no entanto, ter de se envolver em conflitos que, para elas, seriam incompreensíveis.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coisas que você fica sabendo mudam o panorama dos relacionamentos, mas isso não deve se converter numa condenação sumária das pessoas, porque o mesmo pode acontecer a você a qualquer momento. Imparcialidade.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É preciso exaurir o modelo de vida que você sustentou até aqui para poder, assim, ressurgir no futuro com uma administração completamente diferente, e mais sábia, da realidade. Morte e renascimento.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há atitudes construtivas e há outras destrutivas. Para você se conhecer vale menos ficar lutando contra seus demônios particulares e muito mais você os substituir por outras ideações completamente diferentes.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que mete medo em você é o que mais teme que você se erga sobre seus pés e o enfrente, porque a partir desse momento você constataria que, por trás do medo medonho se escondia, sempre, sua coragem.