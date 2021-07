Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (26/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O real é a continuidade



Data estelar: Lua míngua em Peixes.



Começos, meios e fins, parece sensato afirmar que tudo é temporário, que nada permanece, porque a realidade se apresenta assim a nossa percepção, já que nós nascemos, existimos e falecemos, desaparecendo da vista dos outros. Porém, por trás dos bastidores dessa realidade aparente, o Universo trabalha com perpétua continuidade. Os átomos que constituem nossos corpos não são novos, foram emprestados de uma realidade anterior, que sempre esteve aí e que, quando falecemos, se reintegra ao depositório universal para ser reaproveitada. A eterna continuidade é a realidade que não percebemos de imediato, mas que nos instiga a que a busquemos, pois, se compreendêssemos a imortalidade, deixaríamos de existir em torno da mera sobrevivência, e passaríamos a aproveitar o tempo para desfrutar das experiências e sermos livres para criar.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aos poucos, talvez com menos velocidade da que sua alma prefere, as coisas se movimentam a um destino concreto, e isso muda completamente o jogo, porque são superadas as conversas e se ingressa no mundo da concretude.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Preserve o dinamismo de tudo, porque, mesmo que lhe dê a impressão de nada sair do lugar, a preservação de um movimento dinâmico fará com que, a qualquer momento, tudo convirja e se torne do tamanho que sua alma gosta.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De algum lugar terão de vir os recursos necessários para dar andamentos aos seus planos. É hora de prestar atenção nisso sem, no entanto, fazer disso objeto de ansiedade. Mantenha tudo em movimento, isso sim.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Organize seus projetos de vida para serem realizados em pequenas etapas. Assim você superará a fantasia de que somente com enormes recursos poderia dar seguimento aos seus planos. Faça tudo de pouco em pouco.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sua alma quer dizer muita coisa que está entalada na garganta, porém, é importante saber se conter, e aguardar pela oportunidade certa para isso, porque, se você se precipitar, a emenda seria pior do que o soneto.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há coisas que podem ser conversadas abertamente, mas há outras que sua alma precisa continuar mantendo sob o manto da discrição, não porque sejam grande segredo, mas porque as pessoas criticariam indevidamente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo é melhor e mais fácil quando há colaboração, mas isso é algo que não pode ser forçado, pois, ou surge espontaneamente das pessoas envolvidas, ou simplesmente não se pode contar com elas. E isso é imprevisível.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Como sempre, você fará o que você deseja, nada além e nada aquém. Dessa vez, porém, está aberta a possibilidade de cumprir esse movimento com um pouco mais de organização que a habitual, com melhores resultados.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os dramas são incômodos e nada resolvem, porque são desproporções emocionais que desgastam sem, no entanto, agregar nada positivo ao cenário. Você saberá se gosta ou desgosta dos dramas, e escolherá.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Algumas coisas precisam ser ditas, mas não de forma leviana, sem pensar no impacto que causarão nas pessoas a que sejam endereçadas. Considere com muita atenção as emoções alheias, se interesse pelas pessoas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar do incômodo das decepções, considere ser muito valioso o fato de conhecer melhor as pessoas com que você se relaciona, porque isso lhe outorga a chance de fazer escolhas mais sábias no futuro. É assim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Das grandes ideias aos detalhes que devem se transformar na linha de montagem para que essas ideias se tornem concretas. Assim é o movimento da atualidade, tudo muito trabalhoso, mas com ótimas perspectivas.