Gamer trans, Lady Chokey mostra antes e depois de perder 80 kg: 'precisava'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Lady Chokey - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lady Chokey tirou uma nova foto após perder 80 Kg. A influenciadora digital deixou os fãs 'pra lá' de impressionados com a mudança em seu visual.



A gamer trans posou na praia dos amores, zona oeste do Rio de Janeiro, e não economizou em sensualidade, além de compartilhar diversos cliques da mudança. Lady comentou sobre a nova fase que está vivendo, com a perda brusca de peso:

"Eu precisava emagrecer, pensei que iria morrer! Não é questão de autoestima nem aceitação, meu sobrepeso começou a afetar minha saúde, pressão arterial e quando chega nesse ponto o corpo dá o alerta e a gente tem que ouvir", pontuou.

Ela ressaltou que a mudança não é pela estética, mas por uma qualidade de vida ainda melhor. "Hoje minha saúde física e mental são as duas coisas que comandam a minha vida", disse Lady.

Com mais de 81 mil seguidores no instagram, a gamer revelou que tinha uma meta para perder os 118 Kg e afirmou que seguiu na dieta: "Até eu fiquei impactada! É impossível aceitar que é a mesma pessoa nessas fotos. Não falo só da mudança estética, que impressiona por ser a parte visível da minha mudança, mas pela nova pessoa que eu me tornei", declarou.