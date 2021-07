'Perdi meu filho e me colocaram na cruz', desabafa Tati Quebra Barraco

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Tati Quebra Barraco é entrevistada no programa de Jojo Todynho - (crédito: Divulgação/Multishow)

Nesta quinta-feira (22/07), o programa Jojo nove e meia, que é apresentado por Jojo Todynho, teve a presença da funkeira Tati Quebra Barraco.



Durante a entrevista, a cantora relembrou a morte do filho Yuri, baleado no peito durante uma operação policial na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, em 2016. "Já fui muito massacrada mesmo, você não tem noção. É um assunto que eu vou tocar que eu nem gosto, mas você sabe que eu perdi meu filho e aí me colocaram na cruz", desabafou a funkeira.

Jojo consolou Tati, relembrando a perda da mãe de criação em 2020: "É surreal a dor de perder uma mãe, imagino a mãe que gerou perder seu filho. O Yuri foi embora, mas ele está vivo dentro de você. Ele sabe a mãe que você foi para ele, todo mundo sabe a mulher que você é, até porque você tem seus 23 anos de carreira. Você não tem que abaixar a cabeça para ninguém", afirmou Jojo.

Tati ainda rebateu a fala de Todynho: "Mas não abaixo mesmo, isso aí nunca". Sempre bem sincera em suas opiniões, Jojo ainda disparou: "Seu papel de mãe você cumpriu, você tem seu coração aliviado com isso? Então, o que as pessoas falam ou deixam de falar, me perdoem o horário, fod*-se", concluiu a apresentadora.