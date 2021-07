As boas vibraÃ§Ãµes de Pedro AlexÂ 

I » Isabela Berrogain*

(crédito: Leticia de Maceno/Divulgação)

Filho de Alexandre Carlo, vocalista da banda brasiliense Natiruts, Pedro Alex nasceu rodeado por música. Por isso, não foi surpresa quando ele decidiu seguir carreira própria na indústria. Agora, com apenas 22 anos, o cantor, compositor e multi-instrumentista estreia com o álbum Vibrações, onde mistura e experimenta diversos gêneros musicais. “A maior influência desse álbum é a música preta. Dentro dessa sonoridade, a gente aborda vários estilos, como R&B, reggae, soul, samba”, conta o músico, em entrevista ao Correio. Segundo ele, um dos objetivos da mistura de estilos é trazer vibrações diversas ao ouvinte, em referência ao título do álbum.

Brasiliense, Pedro Alex aproveitou o videoclipe duplo dos singles Neoul e Velas acesas, gravado na Chapada dos Veadeiros, para homenagear a cidade natal. “Eu acho que todo artista de Brasília quer, de alguma forma, conectar essa parte da natureza com o seu trabalho, e a Chapada sempre foi um refúgio para todo mundo”, explica o músico. “O local acabou compondo o clipe mais do que a minha atuação e da Camila [modelo do vídeo], envolvendo a história do roteiro dentro do seu próprio ambiente”, acrescenta.

Assim como no vídeo, Pedro Alex também participou ativamente de todos os processos criativos da produção do disco. “Na quarentena, eu fiquei sem ter como encontrar outros músicos para poder gravar. Então, eu fui responsável por gravar todos os instrumentos de algumas músicas do álbum”. Ele percebeu a situação como uma oportunidade de exercitar o lado instrumentista e produtor. “É uma diversão poder fazer tudo sozinho”, brinca.

Apesar de realizar grande parte do trabalho desacompanhado, Pedro Alex contou com a participação do pai na faixa Preta. Alexandre Carlo coproduziu a música ao lado do filho, além de ser o responsável pelo backing vocal da canção. “A participação do meu pai no álbum é uma forma de eternizar a influência dele no meu trabalho. Dentro das minhas composições, sempre existiu um pouco dele também, por ele ser minha primeira referência na música. Ele me influenciou muito. Praticamente tudo que eu aprendi foi com ele”, reconhece.

Como compositor, Pedro Alex também teve oportunidade de colaborar nos trabalhos do pai. O artista é creditado como co-autor de algumas faixas do Natiruts, como em Na positiva, Sol do meu amanhecer e Good vibration, parceria com a cantora Iza. “Foi muito importante a participação dele no álbum, e eu acho que daqui para frente vai ser sempre assim”, adianta.



Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco