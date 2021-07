Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (28/7)

OQ Oscar Quiroga

Domínio sobre a natureza



Data estelar: Júpiter reingressa em Aquário; Lua míngua em Áries.



Se nossa humanidade não tivesse buscado, e nem continuasse buscando, o domínio sobre a natureza, o surfe, sem ir mais longe, com toda sua graça e beleza, não existiria. A afirmação “domínio sobre a natureza” pode nos chocar e parecer uma aberração, mas isso só é assim porque partimos do princípio equivocado de que o reino humano não é da natureza, mas contra ela. Na verdade, o reino humano é a expressão da natureza que tenta deixar de ser ela mesma, com seu automatismo implacável, para se reinventar. Parecemos ser contra a natureza porque a destruímos e, por isso, pareceria sensato um hipotético retorno a ela. Na prática, porém, se não dominássemos a natureza, nossas atividades sexuais deveriam deixar de ser em busca de regozijo e teriam de se limitar à procriação. Alguém se habilita a isso em nome do retorno à natureza?



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo que acontece pode ser explicado racionalmente. Você pode rastrear seus passos para reconhecer como chegou até aqui e agora, mas verá que, em muitos momentos, perdendo o controle, o mistério da vida ajudou.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De alguma forma a alma precisa despertar para a realidade de que não pode fazer tudo do seu jeito, porque há outras pessoas envolvidas, com outras opiniões e perspectivas. Isso gera tensão, mas organiza o trabalho.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você esperar para resolver em seu interior todos os dilemas e dúvidas, e só depois iniciar a ação, então provavelmente passará a vida inteira sem entrar em ação, com a alma atormentada pelos dilemas. Melhor não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo pode e deve ser negociado, porém, sem você perder o controle nem tampouco fazer concessões que anulem seus interesses. A negociação é sobre aspectos pequenos dos projetos, sem perder de vista o rumo original.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Antes de se precipitar a tentar mudar o rumo das coisas, procure relaxar e ver aonde tudo leva, porque, muito provavelmente, tudo será melhor do que você faria, se estivesse no controle. Controlar nem sempre é bom.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Certas tensões precisam ser sustentadas, porque servem para deixar as pessoas atentas e espertas. Se todo mundo estivesse relaxado o tempo inteiro, não haveria boa vontade para continuar progredindo. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que você não consiga encontrar a lógica de certos acontecimentos, mesmo assim esses estão em andamento e você precisa se adaptar a isso. O melhor a fazer é relaxar e seguir a onda, para ver aonde leva.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Busque a mão amiga que pode colaborar com seus projetos, mas não imagine que isso possa acontecer sem a devida retribuição, porque todo mundo tem necessidades para suprir, e é para isso que a colaboração existe.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os avanços substanciais que você pretende, se encontram disponíveis, mas não ocorrerão por obra mágica do mistério da vida, e sim, como resultado de você ter clareza e foco, aproveitando o tempo produtivo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que fica claro e evidente para você precisa ser posto sobre a mesa e conversado com franqueza, sinceridade e transparência, porque agregará dinamismo positivo aos seus relacionamentos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Estar no controle pareceria ser a melhor atitude, porém, neste momento, em que tudo adquire uma dimensão muito maior do que a imaginada, o descontrole temporário se torna inevitável, e não é nada negativo. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A tensão é imprescindível, porque de outra forma sua alma não conseguiria prestar atenção nem muito menos se preparar para tudo que precisa ser feito. Essa tensão é difícil de administrar, para que não vire briga.