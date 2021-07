Morre Dusty Hill, baixista do ZZ Top, aos 72 anos

CB Correio Braziliense

Dusty Hill, baixista do ZZ Top, morreu nesta quarta-feira (28/7) aos 72 anos no Texas, Estados Unidos. De acordo com o TMZ, a causa da morte não foi revelada. O músico tocou com a banda estadunidense conhecida por ser uma das pioneiras na mistura de hard rock com os ritmos do sul dos EUA por mais de 50 anos.

Os companheiros de música, o guitarrista Billy Gibbons e o baterista Frank Beard, lamentaram a morte em um comunicado. “Estamos tristes com a notícia de hoje que nosso compadre, Dusty Hill, faleceu enquanto dormia em casa em Houston, Texas. Nós, juntamente com uma legião de fãs do ZZ Top em todo o mundo, sentiremos sua falta”.

Não é confirmado se a morte de Dusty Hill está relacionado a outro problema de saúde que ele sofreu recentemente, uma lesão no quadril que o forçou a não comparecer a uma série de shows nos Estados Unidos com seus colegas de banda. Após a divulgação da informação pela TMZ, as redes sociais do ZZ Top foram atualizadas.







"Nós sempre estaremos conectados com aquele 'Blues Shuffle in C'. Você fará falta, amigo", completou a banda na legenda da publicação.

Dusty é um dos membros fundadores do ZZ Top e atuou como baixista e vocalista secundário da banda desde a formação, em 1969. Entre os maiores sucessos do grupo marcado pelas barbas imensas de Dusty Hill e Billy Gibbons estão Gimme all your lovin, La grange, Sharp dressed man e Jesus left Chicago.

