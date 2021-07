Viúvo de Paulo Gustavo homenageia irmã do ator: 'Conte comigo pra sempre'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Nesta quarta-feira (28/7), o médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, homenageou Juliana Amaral, irmã do humorista, na ocasião do aniversário dela.

O dermatologista publicou uma foto em seu Instagram e escreveu uma declaração para a produtora cultural.



"Ganhei uma irmã de coração, na vida! E que presente!!! Ju Amaral, você é muito especial, leoa, leal, corajosa, defensora dos amigos, dos mais fracos e oprimidos! Muito sensível e amorosa! Merece tudo de melhor que a vida possa dar!", elogiou ele.

"Conte comigo e com seus sobrinhos pra sempre! Te amo! Curta seu dia como puder, e seu ano novo que se inicia hoje!!", finalizou Thales Bretas.

Déa Lúcia, mãe de Paulo e Juliana, também homenageou a filha. "Minha filha amada. Hoje e todos os dias são seus. Parabéns! Felicidades e muitas bênçãos", escreveu Déa. Nas imagens, Juliana aparece posando com muitas flores.

