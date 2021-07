Tatá Werneck é vacinada contra covid-19: 'Fundamental tomar as duas doses'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Na manhã desta quarta-feira (28/7), Tatá Werneck recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A apresentadora, que tem 37 anos, disse não ter levado o celular, então não tirou uma foto do momento, mas aproveitou para incentivar os seguidores.

"Tomei minha primeira dose. Não levei celular. Mas não poderia deixar de compartilhar e dizer que é fundamental vacinar as duas doses e continuar mantendo os cuidados para que logo possamos logo voltar", escreveu Tatá.

Desde o início da pandemia, a apresentadora tem criticado as ações do governo federal, orientado seus fãs e reforçado os cuidados com higiene.

Tatá, que era amiga íntima de Paulo Gustavo, morto em maio deste ano em decorrência da Covid, defende a memória do ator em diversos momentos.

Nesta terça (27), a apresentadora divertiu os seguidores ao brincar sobre a possibilidade de ter mais um filho. "Eu também vi um iPhone muito maneiro, então eu estou em dúvida se eu tenho um filho ou se eu queria um iPhone. A vida é difícil, complicado", brincou Tatá no Instagram.