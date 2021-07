Ex-BBB diz que vocalista do Slipknot lhe pediu nudes: 'bloqueei ele'

JM João Mello/UAI

(crédito: Reprodução/Instagram/Divulgação)

Vanessa Mesquita, ganhadora do Big Brother Brasil 14, contou em entrevista ao Colisão Podcast uma experiência desagradável que teve com Corey Taylor, vocalista do Slipknot. Segundo a loira, o rockstar pediu nudes para a modelo.

Durante o papo, ela contou a história com detalhes: "Mandei uma mensagem para o Corey Taylor, tipo 'I love you' ('te amo'), e ele respondeu 'I love you too' ('te amo também'). Saí gritando pela casa. Minha mãe ficou muito feliz porque sabia o quanto sou fã dos caras", contou a ex-BBB, relembrando que ficou surpresa pelo fato do vocalista ter respondido de volta.

Os dois começaram a conversar pelo Instagram e, depois, partiram para o Snapchat. E foi aí que Corey, apressadinho, pediu as fotos: "Daí ele me pediu nudes. Então eu mandei a capa da minha Playboy. Aí bloqueei ele, porque, na moral, coisa de quem tem 15 anos", disse Vanessa, decepcionada com o ídolo.