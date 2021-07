Pyong Lee e Sammy são flagrados juntos em shopping após separação

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Sammy Lee e Pyong Lee foram vistos na última segunda-feira (26/07) no Shopping Tamboré, Alphaville, São Paulo, de acordo com o site Metrópoles.

A influenciadora Digital resolveu se pronunciar sobre a relação dela com o youtuber: "Cresci numa família humilde então vim aqui com toda a minha humildade pelas pessoas que têm carinho por mim, pelas pessoas que ficaram do meu lado e estão me mandando muita força, não pelas pessoas que querem polêmica ou querem me derrubar. Estou aqui pelas pessoas que gostam de mim", iniciou.

Sammy ainda continuou, dizendo que foi ao shopping com o ex-marido para comprar uma televisão para Jake, o filho dos dois. "Eu fui sim no shopping com o Pyong porque quem me acompanha sabe que o Jake é fã de Galinha Pintadinha e a gente não tem televisão. Eu poderia comprar, claro, mas ele falou 'quero comprar uma TV para o meu filho, quero dar de presente'. Eu falei 'então vou lá ajudar a escolher'. Fui junto e escolhi uma bem boa, gigante. Inclusive quando começaram a tirar fotos da gente eu vi e inclusive posei para as fotos, mas só postaram as outras", contou Sammy.

E AGORA? Separados ou não? Veja fotos de Pyong e Sammy juntos em shopping https://t.co/h8SaxEg5J1 — LeoDias (@euleodias) July 27, 2021

Ela ressaltou que os dois mantêm uma relação somente de amizade e que conviverão juntos pelo filho: "Não fiquem surpresos caso vejam eu e o Pyong juntos em algum lugar. Ele é pai do Jake e ele sempre vai ser. Ele vai frequentar aqui de final de semana. Ele vai levar ele para passear. O Jake é nenem e mama no peito, então eu vou junto. A gente vai ter que conviver. Nós temos um filho juntos", concluiu Sammy

A polêmica separação

O fim o casamento de Pyong Lee e Sammy Lee ocorreu no dia 20 de julho, após a Record TV divulgar uma chamada do reality Ilha Record, em que Pyong aparece deitado com uma participante na cama.

Através dos stories do instagram, Sammy fez um desabafo sobre a situação: "Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego a minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir essa dor", disse Sammy.