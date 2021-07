Após namoro com milionário, Anitta revela estar solteira novamente

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Durante o show do Harmonia do samba, nos Estados Unidos, Anitta anunciou do palco que está solteira de novo. A funkeira estava namorando o milionário Michael Chetrit desde maio deste ano.



A cantora está soltinha na pista e revelou à Vougue que segue curtindo uma pegação. "Chamei um bando de gringo para cá. Tem uns 3 caras que eu pego aqui que não entendem português. É uma loucura", afirmou ela. Recentemente, ela resolveu passar uma cantada em um jogador de vôlei brasileiro.

Vinicius Freitas é um dos atletas que está disputando a Olimpíada de Tóquio e chamou a atenção da famosa por sua beleza. Anitta disparou: "Eu adoro vôlei de praia, menina", escreveu em um site de fofocas.

Diante disso, na última quarta-feira (21/07), Anitta estava ensaiando para o Prêmios juventud 2021 e trocou um selinho com o cantor porto-riquenho Lunay, com quem divide a canção Todo o nada.

A poderosa aproveitou para negar qualquer boato de romance com o rapaz. "Estou muito feliz com a parceria. Não tem romance. E somos muito amigos. Antes, eu estava louca. Mas, depois, nos tornamos muito amigos, que é o que somos hoje em dia. E, sim, Lunay é gatíssimo", disse ela à emissora responsável pela premiação, a Univision.