R »Irlam Rocha Lima

A obra da Legião Urbana será homenageada, hoje, às 20h, pela Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência do maestro Felipe Prazeres ao rock de Brasília, em concerto virtual. A apresentação é parte da turnê on-line da orquestra que, ao se aproximar de cada região, realça a diversidade musical brasileira, tendo oito cidades como referência.

No repertório do concerto Rock Brasília Sinfônico, embora sejam focalizadas músicas do Capital Inicial (À sua maneira, Natasha e Primeiros erros), do Raimundos (Mulher de fases), há predominância de clássicos da Legião Urbana, entre os quais Ainda é cedo, Giz, Pais e filhos, Será, Tempestade e Tempo perdido. “O que a Petrobras Sinfônica e Felipe Prazeres farão é uma grande homenagem à nossa cidade, da qual me orgulho muito. É um presente classe A e deixa claro que nossa música veio pra ficar”, disse ao Correio o guitarrista Dado Villa-Lobos, que participará de um bate- papo ao lado do maestro.

Foi em Curitiba, no último dia 22, a estreia da turnê on-line da Petrobras Sinfônica. Na capital paranaense, a orquestra fez concerto, tendo por base no chamado Black Álbum. Em seguida passou por Belo Horizonte, e ali (dia 23), apresentou o Skank Sinfônico. No dia seguinte foi a vez de Vitória receber o Roberto Carlos Sinfônico, que reverenciou o mais popular dos artistas brasileiro. Ontem, o Coldplay Sinfônico foi destinado a São Paulo. As duas últimas cidades homenageadas serão o Rio de Janeiro, com o Tom Jobim e Villa-Lobos Sinfônico, sábado; e Salvador, que receberá o Mix Bahia Sinfônica, formado por sucessos de Ivete Sangalo, Margareth Meneses, Chiclete com Banana e É o Tchan.

Criada há 49 anos, pelo maestro Armando Prazeres, a Petrobras Sinfônica é considerada uma das mais conceituadas orquestras do país e da América Latina. Formada atualmente por 60 instrumentistas, tem como diretor artístico e regente titular Isaac Karabtchevsky. Tiago Prazeres, spalla da orquestra, que vem regendo o grupo na turnê virtual, explica que essa série de concertos deveria ser presencial, o que foi impedido por causa da pandemia covid 19. “Em fevereiro de 2020 estive à frente da orquestra em Brasília, em um concerto no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Agora, mesmo virtualmente, estaremos novamente em contato com o público da capital federal”, finaliza.



Rock Brasília Sinfônico

Concerto virtual da Orquestra Petrobras Sinfônica, hoje (quinta-feira), às 20h, com transmissão gratuita no canal da orquestra no YouTube. Antes, às 19h30, haverá bate-papo com o maestro Tiago Prazeres e o guitarrista Dado

Villa-Lobos.