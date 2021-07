Após ignorar Gabriel Medina, mãe do surfista quer caçula na competição

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Com relações cortadas com o filho Gabriel Medina, Simone Medina ignorou publicamente a passagem do primogênito nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e nem sequer comentou a derrota do surfista na luta pela medalha olímpica na madrugada desta terça-feira (27/08).

Simone é casada com o ex-treinador do bicampeão mundial de surf, Charles Saldanha, que, igualmente, preferiu manter o silêncio.

Entretanto, a matriarca da família nutre o sonho de ver outro membro da família nos Jogos Olímpicos de Paris, daqui três anos.

A empresária falou do assunto ao responder uma seguidora em seu Instagram nesta segunda-feira (26/07).

"Próxima Olimpíada queremos ver a Sophia", disse uma internauta. "E veremos, em nome de Jesus", afirmou Simone, que tem acompanhado a filha de 16 anos, que também é surfista em campeonatos, como costumava fazer com Gabriel.

O post da empresária foi feito horas antes do filho perder o bronze em uma disputa acirrada e se classificar em quarto lugar. O surfista brasileiro acabou perdendo por pouco: 11.77 contra 11.97 do australiano Owen Wright, fato que ela também ignorou.

Mãe e filho estão há meses sem se falar. Além de Simone, Sophia e Charles também estão rompidos com o surfista e não comentaram sua passagem no Japão. Apenas Felipe Medina segue falando com o irmão.

A modelo chegou a pedir para que seus seguidores fossem até o perfil do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) para solicitar um posicionamento devido a derrota do surfista.

Vale destacar que Gabriel não engoliu o fato de Yasmin, ser vetada pelo COB para acompanhá-lo como estafe nas Olimpíadas.

Por causa da pandemia da Covid-19, que adiou o evento em mais de um ano, o estafe dos atletas de surfe precisou ser reduzido a apenas um nome como técnico. Após Brunet ser barrada, o eleito foi Andy King, um de seus preparadores, que foi credenciado para acompanhá-lo.