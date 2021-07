Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

Face e verso

A palavra me transporta.

Na folha de papel em branco

escrevo-me e anoto minhas cicatrizes

nem mais, nem menos

mais gente a cada traço,

menos exigente a cada pedaço

que deixo em branco

O instante, em mim, transborda.

No vazio que descubro e acoberto,

num jogo de esconde-esconde,

revelo minhas faces e desvendo meus temores

se fujo de amores, também aí me refugio

até tomar posse do verso

que dorme no poema que nasce

enquanto durmo

Nara Fontes