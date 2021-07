Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (29/7)

OQ Oscar Quiroga

O mal está na ignorância



Data estelar: Marte faz oposição a Júpiter antes de ingressar em Virgem.



Muitas maldades destrutivas foram e são perpetradas por nossa humanidade contra a natureza vegetal, mineral e animal, e contra nós mesmos. Se julgarmos de forma superficial esse comportamento, o atribuiremos à obsessão humana de dominar a natureza, mas, se formos imparciais, teremos de atribuir, também, a esse domínio, as inúmeras invenções magníficas que produziram avanços consistentes na ciência e na arte. O domínio não é perverso, mas necessário, não se faz arte sem mínimo domínio, porque, como se poderia surfar graciosamente uma onda do oceano sem essa atitude? Como extrair energia do vento, da água e do sol sem domínio? O problema não é dominar, mas concentrar o domínio na mão de uns enquanto outros são oprimidos. E a raiz desse mal não está em dominar, mas na ignorância de como o Universo funciona e de sua indivisibilidade.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O mistério da vida surge e intervém para que as coisas adotem o rumo que lhes seja inerente. É nesse momento que sua alma perde o controle, fica nervosa, mas depois percebe que nada melhor poderia ter acontecido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você deseja é uma coisa, aquilo que pode ser feito é outra diferente, e as pessoas envolvidas nesta parte do caminho protagonizam a necessária discordância para que sua alma desperte para a realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nada melhor do que a produtividade para esclarecer as dúvidas e desintegrar os dilemas. Nem tudo pode ser resolvido mentalmente de forma antecipada, em muitos casos é preciso começar a fazer, e aí tudo se resolve.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O esclarecimento é fundamental, mas é imprevisível o que as pessoas farão com esse, inclusive porque, o que para algumas seria uma ampliação de perspectivas, para outras será apenas um estorvo. Esclarecimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo infunde insegurança em você, e a primeira reação é tensionar para controlar, mas o tiro pode sair pela culatra, porque há coisas que devem seguir seu curso e revelar sua verdadeira natureza, antes de serem mudadas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Estar tudo bem não é o mesmo que o cenário ser desprovido de tensões e discórdias. Está tudo bem com as tensões, porque são necessárias, já que, sem essas, sua alma não se muniria de boa vontade para agir.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Relaxe e siga a onda, para ver aonde leva, porque mesmo que nesta parte do caminho você não esteja com o controle na mão, isso não significa necessariamente algo negativo. É apenas desconhecido e imprevisível. Segure a ansiedade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A colaboração não há de ser gratuita, todas as pessoas envolvidas precisam ser remuneradas pelos seus esforços, de alguma maneira. Tenha isso em mente agora, que sua alma precisa de tanta colaboração.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tenha em mente aquilo que considerar mais importante e valioso, e use o tempo atual para se focar produtivamente nessas questões, sem se distrair com mais nada. Você fará, assim, avanços substanciais.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há verdades que precisam ser silenciadas até encontrar uma maneira de as expressar sem se tornarem ofensivas. Essa estratégia, porém, há de ser temporária, porque essas verdades precisam ser manifestas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O descontrole, que tanto deixa sua alma nervosa, é temporário, logo mais você terá as rédeas em suas mãos novamente. Enquanto isso, o melhor a fazer é monitorar os movimentos misteriosos do destino. Nada mais.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Enquanto tudo é organizado para que as coisas sejam produzidas no tempo certo, as tensões aumentam, porque há diferenças de opinião e perspectivas. Porém, não se demore nas discórdias, continue organizando e produzindo.