Casal punido por sexo em reality show da Netflix: "Estava em estágio de doença"

CB Correio Braziliense

(crédito: Internet/ Reprodução)

O clima esquentou no reality show Brincando com o fogo Brasil, da Netflix. O reality reúne jovens num cenário paradisíaco com um prêmio inicial de R$ 500 mil. A questão é que eles não podem ter contato íntimo -- desde um beijo até sexo. Cada infração acarreta numa multa descontada do prêmio final, que será dividido entre eles no fim da temporada.

Isso se sobrar algum centavo. Se depender de Brenda e Matheus não vai ter prêmio para todos, não. O casal ganhou o direito de ocupar a suíte master do local, mas sem que as regras fossem quebradas. Claro que não deu certo. Os dois já estavam gostando um do outro. Chegaram no quarto, tinha uma banheira com pétalas de rosa. O clima foi esquentando. Eles combinaram de só se beijar para a multa ser pequena, mas não se seguraram e foram adiante. Fizeram sexo cinco vezes na noite.

No dia seguinte, os jovens foram reunidos na sala a pedido da assistente virtual Lana. "Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa. Querem contar para seus amigos?", começa Lana antes de confirmar o valor da punição do grupo: R$ 200 mil. Agora, o prêmio está em R$ 188 mil.

"Eu estava muito necessitado. Se o homem não fizer nada, até mesmo ejacular, ele fica doente. Eu já estava entrando num estágio de doença", afirma Matheus, ao pedir desculpas. Brenda admitiu que "extrapolou" e pediu desculpas.

A punição deixou os ânimos exaltados na casa. Brenda e Matheus revoltaram os colegas, que reclamaram bastante."Eu estava me espelhando neles, quero criar essa conexão. Foi tudo por água abaixo. Era um casal que tinha um tipo de conexão, gostava muito deles. Era minha inspiração", desabafa Leandro.