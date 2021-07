Com vídeo fofo, Netflix confirma segunda temporada de 'Sweet tooth'

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (29/7) a renovação da série Sweet tooth para a segunda temporada. O anúncio veio de uma maneira especial: com um vídeo fofo, estrelado por meninos "híbridos", como o personagem Gus (Christian Convery) da série, que é metade humano, metade cervo.

A segunda temporada de Sweet tooth ainda não tem data de estreia. A Netflix adianta apenas que serão 8 episódios de aproximadamente 1 hora cada um. A primeira temporada da adaptação de HQ homônima estreou em 4 de junho de 2021, com grande sucesso, tendo sido assistida por 60 milhões de assinantes nas quatro primeiras semanas.

Em Sweet tooth, o público acompanha o menino Gus numa saga para encontrar a mãe. No fim da primeira temporada, ele conta com a ajuda de Jepperd (Nonso Anozie) e Bear (Stefania LaVie Owen) para conseguir o objetivo e fugir de cientistas que estão atrás de híbridos para estudos. A insólita amizade do trio chama a atenção na delicada série, cuja crítica você lê aqui.