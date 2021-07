Dez filmes de origens diversas estão no Festival Rastro

CB Correio Braziliense

O curta finlandês 'Land tha rises and descends' está na programação do Rastro - (crédito: Visions du Reel/ Reprodução)

A partir da iniciativa da Três Produz, produtora brasiliense formada pelo trio Renata Schelb, Rafaella Rezende e Bethânia Maia, a segunda edição do Rastro: Festival de Cinema Documentário prossegue até 31 de julho. Com caráter gratuito, o evento está abrigado na plataforma



Com curadoria feita a partir da análise de filmes de 45 países, e um corpo de profissionais que incluiu Pedro Azevedo, Bruno Victor e Letícia Bispo, o Rastro selecionou dez títulos, entre curtas e longas-metragens. Identidade e afetos constituíram elementos para a seleção, a ser comentada

na próxima sexta, às 20h, pela curadoria.

Os espectadores têm até sábado (31/7) para conferir filmes como o finlandês Land that rises and descends, em torno da mitologia intermediando as relações dos moradores com o arquipélago Kvarken e o nacional Pele manchada, sobre uma inesperada visita feita durante a quarentena. Vindo do Canadá, o longa Dope is death mostra a acupuntura como proposta de desintoxicação, a partir da perspectiva do doutor Mutulu Shanker e, outro filme integrado ao Festival Rastro é Nuhu yag nu yog hamm: Essa terra é nossa, que mostra efeitos da devastação ecológica na região de Sobradinho (Bahia).