Pabllo Vittar pede desculpas para estilista após polêmica com parceria

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Pabllo Vittar decidiu se pronunciar após a polêmica envolvendo a estillista Jheni, que não recebeu os devidos créditos de suas roupas que foram utilizadas pela drag queen em seu mais recente lançamento, "Triste com T", do álbum Batidão Tropical.

Além de não dar os créditos, as roupas foram devolvidas em mal estado e com descaso, sendo postas em uma sacola rasgada. A profissional foi até as redes sociais para poder expor o caso, cobrando uma posição da artista. Muitos internautas entenderam o lado da estilista, colocando pressão na drag para explicar o ocorrido.

importante deixar aqui o nosso pedido de desculpas públicas a @ssjheni pic.twitter.com/DagP0r0ffD — Pabllo Vittar (@pabllovittar) July 28, 2021





Em seu pronunciamento, Pabllo pediu desculpas e assumiu o erro de sua equipe, prezando pela boa parceria entre os profisisonais.

"Estamos aqui para pedir desculpas publicamente pelo que aconteceu com Jheni. Erramos e não vamos nos isentar disso. Demoramos para nos pronunciar, pois antes de qualquer nota precisávamos conversar diretamente com Jheni, nos entendermos, identificarmos as falhas e as resolvermos, para que todos possam continuar com seus caminhos pessoais e profissionais", escreveu Vittar, através das redes sociais.

"Somos seres humanos, suscetíveis a erros, e isso não pode significar o fim de parcerias. Mais uma vez, pedimos desculpas a @ssjheni, que tem um talento brilhante, um trabalho de qualidade e que merece o respeito de todos", finalizou a artista.