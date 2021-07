Armando Babaioff dispara indireta para ator: 'Vacinado, podem me escalar'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Montagem/Instagram)

As polêmicas no mundo global ainda não acabaram, já que Juliano Cazarré está escalado para o remake da novela Pantanal como o peão Alcides e pode ser afastado da produção.

O artista levou uma alfinetada do também ator Armando Babaioff, pois Juliano se recusa a tomar a vacina contra a COVID-19. Na última terça-feira (27/07), Armando fez uma publicação nas redes sociais e disparou: "Só pra dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí”, escreveu o ator e ainda usou a hashtag "vacina sim".

Segundo o Metrópoles, as gravações para o remake de Pantanal estavam previstas para iniciar neste mês, porém estão atrasadas. As filmagens serão feitas no Rio de Janeiro e assim que pandemia estiver mais controlada, a produção viajará para gravar nas cidades de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Só pra dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí! #vacinasim — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 27, 2021

Além de Regiane Alves comentar que também está preparada para voltar às telinhas da TV Globo, os fãs do ator não economizaram apoio para Armando. "Inclusive muito mais bonito e gostoso e talentoso que o antivacina".

Sendo respondido pelo artista, outro internauta falou: "Estou amando o Babaioff e vou defendê-lo em qualquer escalação". Um terceiro o parabenizou pelo trabalho na novela Bom sucesso: "Por favor! Escalem esse ícone! Para um vilão, porque Diogo era impagável e maravilhoso, convenhamos (ria horrores com ele)".

Hahahaha estamos!! — Regiane Alves (@RegianeAlves) July 27, 2021

estou amando @babaioff e vou defendê-lo em qualquer escalação kkkk — marcus (@osidius) July 28, 2021