Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (30/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Ambição não é cobiça



Data estelar: Vênus e Saturno em quincunce; Lua míngua em Áries.



Ambição não é o mesmo que cobiça, porque enquanto a primeira funciona como combustível para teu progresso, a segunda te torna uma entidade violenta e predadora. O progresso humano de todos os tempos foi alimentado pela ambição que as visões inflamaram, e temos, por isso, muito a agradecer aos nossos antepassados. A cobiça, porém, é a porta que precisamos manter selada, para que a violência de seu movimento se detenha e não pretendamos mais arrancar da Terra o que ela, com graça e generosidade, nos oferece. É importante que faças amizade com tua ambição, e que te movimentes com respeito e carinho pela vida afora para a satisfazer. Muito mais importante ainda é que domines tua cobiça, para que não te seduza a violentar a natureza e aos teus semelhantes em busca de uma satisfação perversa e destrutiva.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tome atitudes testando o ambiente, sem esperar que os resultados venham de forma automática. Este é um momento de cegueira temporária e, por isso, sua alma precisa tatear pelo ambiente em busca de se orientar. Aí sim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre haverá motivo de preocupação, assim como, também, haverá argumentos para o regozijo. Você decidirá, então, qual das duas vertentes atender, se a da preocupação ansiosa, ou a do regozijo que a expectativa provoca.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem todas as discórdias são negativas, porque, em muitos casos, sem essas sua alma não despertaria para realidades diferentes daquelas que povoam a mente. As discórdias servem para apresentar novos pontos de vista.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Coisas fáceis e coisas difíceis, faça a sua escolha, começar pelo difícil e continuar pelo fácil, ou ao contrário? Não há uma escolha certa ou errada, há apenas sua preferência para dar seguimento à vida. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que você se projete ao futuro e enxergue panoramas sedutores, isso será de pouco valor se, aqui e agora, não se transformar em ação eficiente que conduza seus passos nessa direção. Sonhar e não fazer?



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada é tão grave quanto possa parecer à primeira vista. Acontece que sua alma anda um tanto assustada e, ao mesmo tempo, guardando esse susto para si, porque se pudesse compartilhar seu estado de ânimo, haveria alívio.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os desentendimentos podem se tornar fonte de acordos importantes, porque provocam ajustes que seria melhor fazer agora, em vez de esperar que explodam no futuro, o que aconteceria de forma inevitável. Discórdias benéficas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo é muito mais trabalhoso do que você imaginou, mas evite encarar isso como um sinal de que dará tudo errado. Evite exageros passionais que, neste momento, só agregariam dificuldade. Está tudo certo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As distrações que normalmente provocariam regozijo, hoje não trariam o mesmo resultado. Procure diversificar, experimentar vias que antes não atraíram sua alma, porque a surpresa, essa sim, garante regozijo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Hoje será um pouco mais difícil garantir os mesmos resultados pela repetição dos comportamentos habituais e, por isso, se não quiser se frustrar, melhor seria tentar formas diferentes de aproximação.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os pequenos desafios que se apresentam a você são mais valiosos do que parecem, porque, enquanto sua mente se regozija com cenários grandiosos, é no aqui e agora que a vida acontece com toda sua glória e opulência.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A antecipação é inevitável, porque sua mente se projeta ao futuro e faz especulações a respeito. Essas projeções, porém, hão de ser temperadas com uma enorme dose de bom senso, para que não se transformem em fantasias.