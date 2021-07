House of Gucci ganha cartazes com Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Nesta quinta-feira (29/7), Lady Gaga divulgou no Twitter o primeiro cartaz do filme House of Gucci.

O longa, dirigido por Ridley Scott, conta com Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino no elenco e está previsto para novembro deste ano.



Na legenda da foto, Gaga escreveu “stasera” (“Esta noite”, em italiano), o que pode indicar que o primeiro trailer do filme seja divulgado ainda nesta quinta.

No Instagram oficial do filme, foram divulgados os pôsteres dos outros personagens principais, interpretados por Driver, Pacino, Irons e Leto. Veja, abaixo, as publicações feitas:

Em março deste ano, Gaga publicou uma foto em que posa ao lado de Adam Driver (História de um casamento, Star Wars) e escreveu: “Signore e Signora Gucci”. A cantora irá interpretar Patrizia Reggiani, ex-esposa de Maurizio Gucci, condenada por ter orquestrado seu assassinato em 1995.

Com direção de Ridley Scott (Alien: O oitavo passageiro, Blade Runner, Gladiador), baseado no livro Casa Gucci: Uma história de glamour, cobiça, loucura e morte, House of Gucci conta ainda com Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino no elenco. O lançamento está previsto para 24 de novembro de 2021.