Clipe de Pocah é censurado pelo youtube e cantora desabafa na web

(crédito: Divulgação)

A cantora Pocah lamentou após o clipe de sua nova música, Muito prazer, ser censurado no youtube, nesta sexta-feira (30/07). O vídeo retrata e empodera ainda mais a liberdade sexual da mulher, segundo a própria artista.



"Censura. O vídeo foi classificado como conteúdo adulto. Não tem nada de mais", declarou a funkeira. Com isso, o novo trabalho de Pocah fica proibido para menores de 18 anos no youtube. No instagram, abalada, ela relatou a situação.

"Eu estou muito arrasa e muito triste. E assim a música se perder e se perde a mensagem principal que é a liberdade da mulher. Que ironia, não? É o clipe meias caro da minha carreira, trabalho lindo do qual eu estou muito orgulhosa e falo sobre o prazer feminino. Em 2021, e uma mulher não pode falar sobre seus prazeres, porque assusta. E não é com todo mundo que isso acontece. É bem seletivo", desabafou a artista.

A cantora ainda ressaltou que trouxe o cenário escolhido mais limpo, ressaltando a beleza e os movimentos corporais dela e das dançarinas: "É tudo muito diferente do que já fiz, com cenários e cores mais cleans. Eu queria algo mais elegante e que chamasse mais atenção para os movimentos e a beleza de todos os elementos que compõem o clipe" contou Pocah.