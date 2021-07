Glória Maria compartilha foto com filhas e recebe elogios dos internautas

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Neste sábado (31/07), a apresentadora Glória Maria compartilhou uma foto, através das redes sociais, com suas duas filhas, Laura e Maria, acompanhada de uma linda declaração.

"Porque juntas somos mais fortes!!! Meus amores! Minha energia! São elas que iluminam meus dias! Minhas meninas como eu amo vocês! Minhas bênçãos! Sou só gratidão!", escreveu Glória.

Muitos internautas elogiaram a família da jornalista, evidenciando a apresentadora e suas filhas.

"Meu Deus que lindaaaas!!!! Eu quero fazer o cabelo delas um dia por favor! feliz em vê las crescendo e vcs felizes", escreveu uma; "Amo a singularidade das expressões de vocês! Vejo uma Maria "pensadora", uma Laura "bailarina" e uma Glória "vitoriosa"! Se for reflexo dos meu olhar eu saio ganhando", disse outro; "Você é a mulher mais linda do Brasil, quero alguém falar que estou mentindo", elogiou mais um.



Vale lembrar que, recentemente, Glória compartilhou um pouco de sua rotina com os seguidres, postando uma foto nas redes sociais e revelando que está realizando um tratamento para o câncer no cérebro até o final do ano, apesar de já estar completamente curada da doença.