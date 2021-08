Ipanema revista e ampliada

NM Nahima Maciel

Os tempos de reclusão provocados pelo novo coronavírus tiraram Ruy Castro, 73 anos, das ruas do Rio de Janeiro. Impedido de circular e parte do grupo de risco, um dos mais importantes biógrafos da capital fluminense se debruçou, então, sobre a confecção de alguns projetos. “A pandemia me roubou o Rio, mas aproveitei o tempo para trabalhar em cinco livros ao mesmo tempo”, avisa.

O primeiro acaba de ganhar nova edição, mas não chega a ser uma novidade para quem acompanha o trabalho do escritor. Ela é carioca nunca saiu de catálogo desde que foi publicado, em 1999, mas, agora, está de volta com nova roupagem e uma revisão que acrescentou à enciclopédia de Ipanema um total de 110 páginas. O segundo livro sai este ano. Com 500 páginas, As vozes da metrópole —Uma antologia do Rio dos anos 20 reúne frases, reportagens, crônicas, poemas e polêmicas dos autores e jornalistas personagens de Metrópole à beira-mar — O Rio moderno dos anos 20, publicado no fim de 2019. “Acho que as pessoas vão levar um choque com a modernidade daquela turma”, acredita o autor, que também finaliza a ficção Os perigos do Imperador — Um romance do Segundo Reinado e trabalha em um livro sobre biografias. Os dois estão programados para 2022. O quinto projeto é segredo.

Em Ela é carioca, o autor reúne, em forma de verbetes, um compilado de personagens, locais e eventos que marcaram o bairro de Ipanema durante a primeira metade do século 20. Castro para em 1970. Revisto e ampliado, o livro ganhou novo projeto gráfico, 32 páginas de cadernos de imagens e mais de 200 atualizações, incluindo seis novos verbetes dedicados ao fotógrafo Alair Gomes, ao chansonnier francês Jean Sablon, à cantora Joyce Moreno, às musas Lygia Marina e Silvia Sangirardi e à histórica Toca do Vinicius. “A edição original nunca saiu de catálogo. Mas, nesse tempo, muitos personagens morreram, e descobri muita coisa nova sobre quase todos eles. Estava na hora de atualizar”, garante Ruy Castro. “Ampliei a bibliografia, que ficou, modéstia à parte, incrível e acrescentei verbetes de pessoas que deveriam ter entrado desde a primeira vez. É, sem dúvida, um novo livro. E muito melhor.”

Ela é carioca

De Ruy Castro. Companhia das Letras, 556 páginas. R$ 114,90