Fala, zé Humor

Brasil ganha o ouro na modalidade mamata

Frases do amigo, que já tomou a segunda dose, Mosquito

“Na ‘Fakenewslândia’ tem deputado que só aceita votar pelo Pix”

“Quando assisto as Olimpíadas de 2020, me dá uma esperança que 2021 será no ano que vem”

Diálogo pandêmico

— Bem, onde cê vai?

— Comprar um skate

Enquanto isso, no plenário

“Esse ovo tem serpente”

Poeminha

tudo claro

ainda não era o dia

era apenas o raio

Paulo Leminski



Um abração!!!! (proteja-se)