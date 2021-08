Romance no ar: Diogo Nogueira posta foto com mão de Paolla Oliveira

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/ Instagram )

Na última sexta-feira (30/07), o cantor Diogo Nogueira postou uma foto com a mão de Paolla Oliveira em seu peito, se declarando através da legenda da publicação. O clique rendeu diversas curtidas e comentários dos internautas, que elogiaram o novo casal.



"Quero mergulhar nesse momento/ o melhor lugar é onde estou/ fico contemplando as ondas do seu corpo as curvas que meu Deus criou/ O CLIMA TÁ FICANDO QUENTE INCANDECENTE, É O NOSSO AMOR….. Vamos meu povo que sextouuuu TÁ???", escreveu Diogo, utilizando uma parte de sua música, chamada "Bota pra tocar Tim Maia".

Paolla foi um pouco mais discreta e poupou na legenda, utilizando apenas um emoji de coração e outro tapando os olhos, ela compartilhou a mesma imagem do músico. Os internautas elogiaram o casal e se surpreenderam com a publicação.



"As ondas estão subindo. Dropa e surfa esse momento irmão!", comentou um; "Eu não sei quem é mais sortudo dos dois. Vocês são o casal mais gostoso do brasil, com todo o respeito", disse outra; "Estou namorando o namoro de vcs", disparou uma fã do casal.

Muitos acreditavam que o affair teria começado através das redes sociais, ou devido à proximidade dos famosos, que moram no mesmo bairro, na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, foi Clarisse Nogueira, irmã do cantor, que agiu como cupido, quando encontrou a oportunidade perfeita para apresentar Paolla a Diogo.